Ещё
Heiniken отозвала в США «ужасно расистскую» рекламу нового пива
Далее:
Читайте также:
Ещё

Heiniken отозвала в США «ужасно расистскую» рекламу нового пива 

PlayboyRussia.com 52 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
Пивоваренная компания Heiniken удалила рекламный ролик светлого пива со слоганом «Sometimes lighter is better» из-за обвинений в расизме.
На видео бутылка пива проезжает мимо темнокожих людей и попадает в руки к белой девушке. А фразу «Sometimes lighter is better» можно перевести, как «иногда светлее, значит лучше».
С критикой видеоролика выступил известный американский реппер Chance the Rapper. Он посчитал новую рекламу Хайнекена ужасно расистской, и обвинил компанию в намеренной провокации.
I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The «sometimes lighter is better» Hienekin commercial is terribly racist omg  — Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 марта 2018 г.
«Мне кажется, некоторые компании намеренно снимают расистскую рекламу для того, чтобы привлечь больше внимания. И эта реклама расистская, поэтому я не должен пиарить ее, рассказывая сейчас об этом. Но я все же скажу, что новая реклама Хайнекена ужасно расистская».
К артисту присоединились и другие пользователи сети, активно осуждая рекламный ролик. Конечно, нашлись и такие, кто посчитал рекламу нормальной, а обвинения в расизме лишь предрассудками.
После нападок со стороны общественности компания удалила рекламный ролик, добавив, что хотела лишь рассказать, насколько их новое пиво низкокалорийное, по сравнению с другими сортами. Ведь слово «light» в слогане «Sometimes lighter is better» может иметь два значения — «светлый» или «легкий».
Кадр из фильма «Пьянь»
PlayboyRussia.com: последние новости
«Гарольд, скрывающий боль» снялся в рекламе «Манчестер Сити» (видео) Очень странное увлечение: блогер снимает реакцию людей, опоздавших на поезд (видео) Супермен сбрил «самые дорогие усы в истории кино» (видео)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение