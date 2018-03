Heiniken отозвала в США «ужасно расистскую» рекламу нового пива

Пивоваренная компания Heiniken удалила рекламный ролик светлого пива со слоганом «Sometimes lighter is better» из-за обвинений в расизме.

На видео бутылка пива проезжает мимо темнокожих людей и попадает в руки к белой девушке. А фразу «Sometimes lighter is better» можно перевести, как «иногда светлее, значит лучше».

С критикой видеоролика выступил известный американский реппер Chance the Rapper. Он посчитал новую рекламу Хайнекена ужасно расистской, и обвинил компанию в намеренной провокации.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The «sometimes lighter is better» Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 марта 2018 г.

«Мне кажется, некоторые компании намеренно снимают расистскую рекламу для того, чтобы привлечь больше внимания. И эта реклама расистская, поэтому я не должен пиарить ее, рассказывая сейчас об этом. Но я все же скажу, что новая реклама Хайнекена ужасно расистская».

К артисту присоединились и другие пользователи сети, активно осуждая рекламный ролик. Конечно, нашлись и такие, кто посчитал рекламу нормальной, а обвинения в расизме лишь предрассудками.

После нападок со стороны общественности компания удалила рекламный ролик, добавив, что хотела лишь рассказать, насколько их новое пиво низкокалорийное, по сравнению с другими сортами. Ведь слово «light» в слогане «Sometimes lighter is better» может иметь два значения — «светлый» или «легкий».

