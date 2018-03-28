Агент Клоппа: Юрген подошел бы «Баварии»

«У Юргена контракт до 2022 года, и я не думаю, что его работа в „Ливерпуле“ завершена. Но нужно учитывать много факторов. Когда ты переезжаешь в Англию, не стоит недооценивать отсутствие зимнего перерыва. Это сокращает вашу жизнь.

Должен сказать, что „Бавария“ несколько раз была вариантом для него, так как Юрген очень хорошо знает президента „Баварии“ Ули Хеннеса. Но всякий раз это было неподходящее время, и ничего не вышло. Тренировать один из лучших клубов мира — это несомненно, привлекательно. Но все должно совпасть.

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Да, „Бавария“ летом будет искать тренера. Но у Юргена долгосрочный контракт. Сейчас он думает только о работе с „Ливерпулем“. „Бавария“ — не слишком большой клуб для Клоппа, равно как и Клопп для „Баварии“. Несомненно, он подошел бы „Баварии“ и мог бы проделать хорошую работу там, но сейчас такой вариант не рассматривается», — цитирует агента AS.