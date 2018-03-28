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На первый матч на «Ростов-Арене» пустят 13 тыс. зрителей
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На первый матч на «Ростов-Арене» пустят 13 тыс. зрителей 

Деловое сообщество 41 минуту назад
Первый матч на построенном к Чемпионату мира по футболу-2018 на левом берегу Дона стадионе «Ростов-Арена» пройдет 15 апреля. Как рассказал губернатор региона Василий Голубев в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на него пустят 13 тыс. зрителей.
ФК «Ростов» предстоит встретиться в этот день на новом поле со «СКА-Хабаровск». Следующий матч на «Ростов-Арене» желто-синие проведут с «Тосно», на него пустят 25 тыс. зрителей, а третий тестовый матч с «Уралом» 13 мая увидят вживую 45 тыс. болельщиков. Таким образом, на третий матч продадут все билеты.
Стоимость стадиона «Ростов-Арена» составляет 19,8 млрд руб, вместимость — 45 тыс. человек (в том числе 754 VIP, 2280 мест для прессы). После Мундиаля на стадионе планируется проведение массовых мероприятий, концертов, шоу.
До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 77 дней. На «Ростов-Арене» пройдут пять матчей Мундиаля: четыре групповой серии 17, 20, 23 и 26 июня (Бразилия и Швейцария, Уругвай и Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика, Исландия и Хорватия), и один матч 1/8 финала (2 июля).
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