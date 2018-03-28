Команда Теплого Стана завоевала 1 место

24 марта 2018 г в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гармония» прошли соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Соревнования были очень сложными», — сообщают сотрудники Молодежного центра досуга и спорта «Спутник» — «но наши спортсмены не подкачали, они проявили характер и безграничные возможности. В упорной борьбе они взяли золото в общекомандном зачете!»

Поздравляем наших спортсменов с блестящим результатом!

Отдельное поздравление женщинам за победу в личном зачете. Асмолова Светлана заняла 1 место, Акмеева Марина — 2-е.

Спасибо!