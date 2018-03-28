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Команда Теплого Стана завоевала 1 место
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Команда Теплого Стана завоевала 1 место 

Наш Теплый стан 37 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
24 марта 2018 г в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гармония» прошли соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«Соревнования были очень сложными», — сообщают сотрудники Молодежного центра досуга и спорта «Спутник» — «но наши спортсмены не подкачали, они проявили характер и безграничные возможности. В упорной борьбе они взяли золото в общекомандном зачете!»
Поздравляем наших спортсменов с блестящим результатом!
Отдельное поздравление женщинам за победу в личном зачете. Асмолова Светлана заняла 1 место, Акмеева Марина — 2-е.
Спасибо!
Наш Теплый стан: последние новости
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