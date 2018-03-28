Сабатини покинул пост технического координатора Suning Sports Group

Координатор Suning Sports Group Вальтер Сабатини покинул свою должность. Об этом сообщили представители китайской компании.

«Suning Sports и Сабатини достигли соглашения о досрочном прекращении его контракта. Сабатини больше не будет занимать роль технического координатора Suning Group. Мы желаем ему успехов в дальнейшем», — говорится в официальном заявлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Сабатини подал прошение об увольнении ещё две недели назад. О причинах этого решения пока ничего не сообщается.