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Сабатини покинул пост технического координатора Suning Sports Group
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Сабатини покинул пост технического координатора Suning Sports Group 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Координатор Suning Sports Group Вальтер Сабатини покинул свою должность. Об этом сообщили представители китайской компании.
«Suning Sports и Сабатини достигли соглашения о досрочном прекращении его контракта. Сабатини больше не будет занимать роль технического координатора Suning Group. Мы желаем ему успехов в дальнейшем», — говорится в официальном заявлении.
Ранее в СМИ сообщалось, что Сабатини подал прошение об увольнении ещё две недели назад. О причинах этого решения пока ничего не сообщается.
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