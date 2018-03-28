Талантливый бузотёр. Теннисный скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром

В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.

«Это мой отец, твою мать!»

Ник Кирьос имеет и огромную армию болельщиков, и не менее представительную группу людей, которые его ненавидят. А вот найти равнодушных практически нельзя. Кирьос любит поучаствовать даже в тех скандалах, в которых его вроде бы и быть не должно. На этой неделе он зачем-то обрушился с критикой на Фернандо Вердаско . Испанец играл в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» с другим австралийцем — Танаси Коккинакисом. Вердаско был недоволен поведением одного из болельщиков, который что-то кричал между его подачами. Выяснилось, что это не просто болельщик, а отец Коккинакиса, по крайней мере по версии австралийца.

«Я говорю вон про того болельщика, это не твой отец», — объяснил Вердаско. «В той шляпе? Это мой отец, твою мать!», — в грубой форме ответил Танаси. «Ну тогда извини, я не знал, что это твой отец», — зачем-то попросил прощения Вердаско. Если этот мужчина действительно кричал Фернандо под руку, то не имеет никакого значения, он чей-то отец или нет. Ко всем зрителям на трибунах должно быть одинаковое отношение. Так или иначе, Вердаско и Коккинакис вроде бы помирились, спокойно доиграли матч (Вердаско выиграл на решающем тай-брейке) и пожали друг другу руки. Но история на этом не закончилась. Во вторник испанец написал: «Просто чтобы расставить точки над i: это был НЕ отец Коккинакиса». Ему ответил телевизионный продюсер турнира, который уверен, что Фернандо предьявлял претензии именно Коккинакису-старшему.

«Хватает мужества оскорбить, но не хватает мужества оставить сообщение?»

Как бы то ни было, теннисные болельщики уже с интересом переключились на другую скандальную историю, которая началась с «твита» Кирьоса. «Надеюсь, что Танаси выиграет. Вердаско очень скользкий и неприятный тип. Наверняка его раздражает, что он так плохо играет с австралийцами (испанец проиграл шесть предыдущих встреч. — Прим. ред.)», — написал Ник по ходу матча, а затем удалил это сообщение. Кстати, Кирьос так делает далеко не в первый раз. В прошлом году он прокомментировал сообщение с критикой в свой адрес и Бернарда Томича со стороны Кена Розуолла : «Опять это дерьмо. Мы не можем быть идеальными, какими были вы, заслуженные ветераны, но вам не надо в это лезть», — говорилось в позднее удалённом сообщении.

Опытные фанаты уже знают, что сразу после публикации надо делать скриншоты, потому что Ник может удалить пост в любую минуту. Вердаско, по всей видимости, увидел скриншот через пару часов и ответил Нику: «Если тебе хватает смелости написать „твит“ с оскорблением другого игрока, то должно хватать смелости его не удалять». Что же на это ответил Кирьос? «Я бы спокойно сказал это в лицо Фернандо, я удалил пост, чтобы не привлекать лишнего внимания, но это сообщение я оставлю. Спасибо, что заблокировал меня. Уверен, что на это потребовалось немало смелости», — постарался подколоть Вердаско Ник.

Кирьос влез в отношения Вавринки и Векич

Во вторник оба участника конфликта проиграли. У Фернандо после тяжёлой победы не хватило сил на игру с Пабло Карреньо-Бустой , а Кирьоса в какой-то степени наказала карма. Уже на первых минутах матча с Александром Зверевым он схватился за спину. Матч он доиграл и боролся, но показать свой лучший теннис не сумел. Справедливости ради отметим красивый поступок в его исполнении. При счёте 2:5 в первой партии он попросил арбитра встречи Мохамеда Лайани, чтобы доктор вышел по окончании сета: «Не хочу, чтобы он появился сейчас и сбил Сашу с подачи», — произнёс Кирьос. Эта игра скандалом не завершилась, но вообще Ник очень любит лезть туда, куда не следует. На прошлой неделе он зачем-то прокомментировал конфликт Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. Такое чувство, что Кирьосу мало собственных скандалов, нужно вмешиваться в чужие.

Собственно, именно так он и поступил на турнире в Монреале в 2015 году. По ходу матча со Стэном Вавринкой он довольно громко произнёс: «Коккинакис спал с твоей девушкой. Извини, что приходится так об этом сообщать». Речь шла о Донне Векич, которой тогда только исполнилось 19 лет. Помимо этого Кирьос пробубнил себе под нос, что Вавринке «нравится спать с молоденькими». После игры Стэн признался, что по ходу матча не разобрал слов австралийца. Когда он узнал их от журналистов, то заявил, что набил бы Нику морду, если бы они всё ещё находились в одном помещении. Швейцарец потребовал от ATP жёстких мер, и они были приняты: Кирьоса отстранили от соревнований на 28 дней и оштрафовали более чем на $ 30 тыс. за непристойное поведение.

«Около восьми матчей я просто «сдал»

Его мать Нилл закрыла аккаунт в «Твиттере» после обвинений в том, что она не смогла воспитать сына. Нилл всячески пыталась защитить Ника и заявила, что в предыдущем матче уже Вавринка поступил некрасиво и обвинил Кирьоса в симуляции травмы. Так или иначе, воспитание австралийца действительно прихрамывает. Он часто ломает ракетки, грязно ругается, а иногда и откровенно «сдаёт» матчи. Мы никого голословно не обвиняем, сам Ник в прошлом году честно признался: «Наверное, примерно восемь раз я проигрывал без борьбы. Просто в какие-то дни мне не хотелось играть в теннис», — заявил Ник.

Один из таких дней наступил в октябре 2016 года в Шанхае, когда Кирьос уступил Мише Звереву 3:6, 1:6 за 48 минут. Дело не в счёте и не во времени, можно уступить и всухую, но при этом бороться. Ник же всем видом показывал, что находиться на корте ему совершенно неинтересно. Он демонстративно не принимал подачу (просто переходил к следующему квадрату, даже несмотря на мяч), выполнял показательные удары, которые не исполняют в профессиональном матче, а в основном просто отбивал мячи за пределы площадки. На смене сторон он даже попросил арбитра не давать положенные 90 секунд на отдых: «А можно нам без перерыва доиграть, чтобы я побыстрее отправился домой?».

«Я зрителям ничего не должен. Не нравится — не ходите на мои матчи»

Когда на пресс-конференции Ника спросили, почему он не приложил максимум усилий для победы и так наплевательски отнёсся к зрителям, Кирьос возмутился самой формулировке вопроса: «Да что это вообще значит? Подумаешь, проиграл. Я им ничего не должен. Если вам не нравится моя игра, так просто не приходите на мои матчи. А если уже пришли, то уходите». Подобный ответ не устроил ATP, и ассоциация вновь оштрафовала и дисквалифицировала Кирьоса — теперь уже на восемь недель. Австралиец объявил, что проведёт курс занятий с психологом и обязательно изменится.

Не получилось. Ровно через год на том же турнире в Шанхае Кирьос проиграл тай-брейк первого сета Стиву Джонсону и тут же снялся без видимых на то причин. А на самом тай-брейке он получил штрафное очко за неспортивное поведение от арбитра. Ник сказал: «Если я проиграю тай-брейк, то закончу матч». Сказано — сделано. Последовал новый штраф, но теперь без дисквалификации. Кирьос признаётся, что, возможно, выбрал неправильный вид спорта. По его словам, он не любит теннис, а намного лучше относится к баскетболу. Эти слова и поведение австралийца очень ранят не только его болельщиков, но и теннисных экспертов.