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Министр спорта Франции: «Мы должны действовать сообща в борьбе с расизмом»
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Министр спорта Франции: «Мы должны действовать сообща в борьбе с расизмом» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Министр спорта Франции Лаура Фессель на своей странице в Твиттере призвала консолидироваться в борьбе с расизмом.
"Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение", — написала Фессель.
Напомним, ряд французских СМИ сообщили, что игроки национальной команды Поль Погба и Усман Дембеле подверглись расистским выкрикам в матче против России (1:3). Представитель AFP в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что фотограф AFP слышал уханье в те моменты, когда Дембеле шел подавать угловые.
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