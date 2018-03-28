Министр спорта Франции: «Мы должны действовать сообща в борьбе с расизмом»

Министр спорта Франции Лаура Фессель на своей странице в Твиттере призвала консолидироваться в борьбе с расизмом.

"Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение", — написала Фессель.

Напомним, ряд французских СМИ сообщили, что игроки национальной команды Поль Погба Усман Дембеле подверглись расистским выкрикам в матче против России (1:3). Представитель AFP в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что фотограф AFP слышал уханье в те моменты, когда Дембеле шел подавать угловые.

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