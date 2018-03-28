Начался второй этап строительства биатлонного комплекса в «Демино»

В «Демино» продолжается строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. В 2018 году должен быть выполнен второй, завершающий этап работ.

— Проект реализуется при поддержке Министерства спорта РФ и является одним из ключевых в развитии инфраструктуры профессионального спорта, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев . — Комплекс позволит проводить в «Демино» соревнования всероссийского и международного уровня, а также станет площадкой для подготовки спортсменов-биатлонистов.

Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в «Демино» началось в 2017 году. Подрядная организация смонтировала биатлонное стрельбище на 30 стрелковых мест с выделением адаптированной площадки для инвалидов, стену из пуленепробиваемого стекла, подготовила и оборудовала комнату для хранения оружия в цокольном этаже здания пресс-центра.

На 2018 год запланированы строительство лыжероллерной трассы, монтаж линии освещения и системы оснежения.

— В настоящее время идет подготовка к аукциону по определению подрядной организации на выполнение строительных работ в 2018 году. Непосредственно на объект подрядчик выйдет в июне, завершение работ запланировано на декабрь, — рассказал начальник управления строительства администрации Рыбинска Георгий Киреев.

В рамках проекта часть существующих лыжероллерных трасс будут реконструирована, часть построена заново. Монтаж линии освещения трассы позволит проводить тренировки и соревнования в удобное время суток. Система оснежения даст возможность создавать необходимую для проведения соревнований международного уровня толщину снежной подушки трассы. Сама система состоит из проложенного под землей водопровода, в котором сделаны выпуски для подключения снежных пушек.

Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону идет в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы». Стоимость объекта — 200 миллионов рублей. Проект финансируется из бюджетов трех уровней — федерального, областного и местного.