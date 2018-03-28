В Адыгее стартовали соревнования по поисково-спасательным работам

26 марта в поселке Каменномостском Майкопского района РА в экстрим–парке «Мешоко» стартовали открытые соревнования Республики Адыгея по поисково-спасательным работам (ПСР-2018).

В открытии соревнований приняли участие студенты экологического факультета — члены добровольной пожарной охраны МГТУ и студенческого спасательного отряда вместе с заместителем декана Е. А. Кучинской и заведующей кафедрой экологии и защиты окружающей среды Д. Д. Куловой.

Студентка Наталья Соболева (ПБ-21) вошла в состав судейской бригады соревнований. Соревнования по ПСР — это вид экстремальных командных соревнований по спортивному туризму на комбинированной дистанции, рассказали в пресс-службе МГТУ.

Основной перечень задач, которые необходимо выполнить участникам соревнований по ПСР, включает в себя: перемещение по пересеченной местности с ориентированием по карте, схеме, легенде или при помощи GPS-навигатора; поиск, оказание первой помощи и транспортировка пострадавших; преодоление природных (реки, скалы) и техногенных препятствий, в том числе с пострадавшими; подача сигналов бедствия; организация бивуаков на сложном рельефе; выживание в природной среде при тяжелых погодных условиях и при недостатке снаряжения.