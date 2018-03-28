Ещё
В Адыгее стартовали соревнования по поисково-спасательным работам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Адыгее стартовали соревнования по поисково-спасательным работам 

АиФ Адыгея 28 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
26 марта в поселке Каменномостском Майкопского района РА в экстрим–парке «Мешоко» стартовали открытые соревнования Республики Адыгея по поисково-спасательным работам (ПСР-2018).
В открытии соревнований приняли участие студенты экологического факультета — члены добровольной пожарной охраны МГТУ и студенческого спасательного отряда вместе с заместителем декана Е. А. Кучинской и заведующей кафедрой экологии и защиты окружающей среды Д. Д. Куловой.
Студентка Наталья Соболева (ПБ-21) вошла в состав судейской бригады соревнований. Соревнования по ПСР — это вид экстремальных командных соревнований по спортивному туризму на комбинированной дистанции, рассказали в пресс-службе МГТУ.
Основной перечень задач, которые необходимо выполнить участникам соревнований по ПСР, включает в себя: перемещение по пересеченной местности с ориентированием по карте, схеме, легенде или при помощи GPS-навигатора; поиск, оказание первой помощи и транспортировка пострадавших; преодоление природных (реки, скалы) и техногенных препятствий, в том числе с пострадавшими; подача сигналов бедствия; организация бивуаков на сложном рельефе; выживание в природной среде при тяжелых погодных условиях и при недостатке снаряжения.
АиФ Адыгея: последние новости
«Ростелеком» в Калмыкии выступил партнером Чемпионата России по боксу «Ростелеком» стал официальным спонсором Чемпионата мира по футболу В Майкопе провели городской турнир по дзюдо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение