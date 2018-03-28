К. Резцова: я вообще сплю всегда, я ленивец. Будет гром, а я буду спать

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своих увлечениях помимо биатлона. В спринте на этапе Кубка мира в Тюмени она заняла 62-е место.

«Я люблю всё подряд, но спать — больше всего. Я вообще сплю всегда, я ленивец. Реально, я могу спать в любом состоянии — на ветке дерева лечь и уснуть. Будет гром, а я буду спать. На самом деле, это моё любимое занятие, сна мне не хватает. Где бы ни была, я посплю сутки, а через пару часов скажу: «Блин, поспать бы ещё». А вообще я люблю вышивать. Сейчас дошиваю большую картину такую, классную. Стихи пишу. «Мы каждый по-разному смотрим на жизнь, Одним доверяем, с другими мы скрытны. Но мысли о многих уносятся ввысь, Но в памяти будут всегда не забыты». Дальше не помню», — рассказала Резцова.

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