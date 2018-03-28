Ещё
К. Резцова: я вообще сплю всегда, я ленивец. Будет гром, а я буду спать
Далее:
Читайте также:
Ещё

К. Резцова: я вообще сплю всегда, я ленивец. Будет гром, а я буду спать 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своих увлечениях помимо биатлона. В спринте на этапе Кубка мира в Тюмени она заняла 62-е место.
«Я люблю всё подряд, но спать — больше всего. Я вообще сплю всегда, я ленивец. Реально, я могу спать в любом состоянии — на ветке дерева лечь и уснуть. Будет гром, а я буду спать. На самом деле, это моё любимое занятие, сна мне не хватает. Где бы ни была, я посплю сутки, а через пару часов скажу: «Блин, поспать бы ещё». А вообще я люблю вышивать. Сейчас дошиваю большую картину такую, классную. Стихи пишу. «Мы каждый по-разному смотрим на жизнь, Одним доверяем, с другими мы скрытны. Но мысли о многих уносятся ввысь, Но в памяти будут всегда не забыты». Дальше не помню», — рассказала Резцова.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
Чемпионат.com: последние новости
СМИ: во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали расистские выкрики Лебедев – о новом случае расизма: прекратите и остановитесь! Гризманн: к сожалению, иногда мы слышим расистские выкрики, это раздражает
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение