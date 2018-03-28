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«Екатеринбург арена» станет меньше на 12 тысяч мест
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«Екатеринбург арена» станет меньше на 12 тысяч мест 

АиФ Урал 28 минут назад
Фото: АиФ Урал
В конце 2018 года «Екатеринбург арену» ждут новые изменения. Стадион станет меньше на 12 тысяч мест, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал».
На «Екатеринбург арене» демонтируют временные трибуны после проведения игр Чемпионата мира по футболу. Ложи болельщиков перевезут на стадион в другой город Свердловской области, об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в эфире программы «Урал. Третий тайм». «Всего будут демонтированы 12 тысяч мест — по шесть тысяч с каждой стороны. До конца года все эти вещи сделаем», — прокомментировал Рапопорт.
Также, по словам представителя регионального минспорта, сейчас «Екатеринбург арена» готова принимать матчи повышенной категории Чемпионата мира по футболу. Однако стадион не может претендовать на проведение игр 1 категории российской футбольной премьер-лиги, так как для этого необходимо, чтобы все трибуны были закрытыми.
Уже с этой недели на «Екатеринбург арене» стартуют тестовые матчи в преддверии ЧМ-2018. Игры пройдут 1 и 15 апреля, а также 6 мая. Всех болельщиков Леонид Рапопорт призвал приходить на соревнования заранее, чтобы каждый успел пройти досмотр и занять свое место. «Важно приходить на стадион не как в кинотеатр — за 15 минут, а примерно за 1,5 часа до открытия. На стадионе будут две системы контроля. Одна — внешняя, где болельщики будут проходить через турникеты, показывать билеты, а также отправляться на досмотр. После этого на подходе к секторам система удаленного доступа будет считывать билеты», — рассказал представитель министерства.
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