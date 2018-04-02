Представитель Лунина: У Андрея пока не было официальных предложений от клубов серии А

Напомним, ранее сообщалось, что Луниным интересуются «Ювентус» и «Интер», причем «Интер» проявляет серьезную заинтересованность в игроке и хотел бы ускорить его трансфер.

«Сейчас у Лунина нет официального агента. Я представляю его интересы вместе с его отцом, мы работаем над его будущим. Сейчас могу сказать, что у Андрея пока не было официальных предложений от «Интера» или других клубов.

«Интер» намерен ускорить приобретение Лунина

Многие клубы интересуются им: от «Ювентуса» и «Интера», до «РБ Лейпциг» и «Лестера». Но пока никакой конкретики.

Для своего возраста Андрей — опытный вратарь. Он уже дебютировал в сборной Украины, играл в Лиге Европы. Время покажет», — цитирует Хведелиани CalcioNews24.

В текущем сезоне 19-летний Андрей Лунин провел 28 матчей за «Зарю» и пропустил 44 мяча, девять раз отыграв «на ноль». Также в его матче один мяч за сборную Украины.