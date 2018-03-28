Ещё
Скаут «Ливорно»: Лунин скорее может оказаться в «Интере», чем в «Ювентусе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скаут «Ливорно»: Лунин скорее может оказаться в «Интере», чем в «Ювентусе» 

Советский спорт 25 минут назад
«Лунин — отличный молодой исполнитель, несомненно обладающий талантом. Но говорить о том, что этот игрок готов быть вратарем в серии А, в таких клубах, как „Интер“ и „Ювентус“, достаточно тяжело. С моей точки зрения, в „Ювентусе“ он вряд ли появится. Дело в том, что молодые и талантливые голкиперы 1999 года рождения есть в Италии.
»Ювентус» и «Интер» претендуют на голкипера «Зари» Лунина
На мой взгляд, имеются две причины, которые вызывают сомнения по трансферу Лунина в туринский клуб. Во-первых, у него нет паспорта гражданина Евросоюза, к тому же, вратарская позиция в «Ювентусе» укреплена. Во-вторых, сумма, которую хотят заполучить за этого игрока — достаточно приличная. «Заря» — это клуб, выступающий в еврокубках и представляющий собой достаточно сильное экономическое общество.
Вряд ли луганчане захотят продавать своего ключевого исполнителя за маленькую сумму. Думаю, что сумма, которую хочет «Заря» получить за Лунина достаточно высока, как за футболиста 1999 года рождения. Что касается «Интера», то не исключаю возможности появления Лунина в этом клубе. Думаю, что более высокая вероятность у Андрея оказаться в «Интере», нежели в «Ювентусе». При этом, всегда нужно помнить, что этот трансфер достаточно сложный для осуществления», — цитирует Великих Footboom.
В текущем сезоне 19-летний Андрей Лунин провел 28 матчей за «Зарю» и пропустил 38 мячей, девять раз отыграв «на ноль». Также в его активе один матч за сборную Украины.
Советский спорт: последние новости
Дембеле и Погба стали жертвами расистских оскорблений в матче с Россией Четвёртый год подряд лучшим регионом по развитию физической культуры и спорта признан Краснодарский край Фехтовальщики сразятся за награды двух турниров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение