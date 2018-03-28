Скаут «Ливорно»: Лунин скорее может оказаться в «Интере», чем в «Ювентусе»

«Лунин — отличный молодой исполнитель, несомненно обладающий талантом. Но говорить о том, что этот игрок готов быть вратарем в серии А, в таких клубах, как „Интер“ и „Ювентус“, достаточно тяжело. С моей точки зрения, в „Ювентусе“ он вряд ли появится. Дело в том, что молодые и талантливые голкиперы 1999 года рождения есть в Италии.

»Ювентус» и «Интер» претендуют на голкипера «Зари» Лунина

На мой взгляд, имеются две причины, которые вызывают сомнения по трансферу Лунина в туринский клуб. Во-первых, у него нет паспорта гражданина Евросоюза , к тому же, вратарская позиция в «Ювентусе» укреплена. Во-вторых, сумма, которую хотят заполучить за этого игрока — достаточно приличная. «Заря» — это клуб, выступающий в еврокубках и представляющий собой достаточно сильное экономическое общество.

Вряд ли луганчане захотят продавать своего ключевого исполнителя за маленькую сумму. Думаю, что сумма, которую хочет «Заря» получить за Лунина достаточно высока, как за футболиста 1999 года рождения. Что касается «Интера», то не исключаю возможности появления Лунина в этом клубе. Думаю, что более высокая вероятность у Андрея оказаться в «Интере», нежели в «Ювентусе». При этом, всегда нужно помнить, что этот трансфер достаточно сложный для осуществления», — цитирует Великих Footboom.

В текущем сезоне 19-летний Андрей Лунин провел 28 матчей за «Зарю» и пропустил 38 мячей, девять раз отыграв «на ноль». Также в его активе один матч за сборную Украины.