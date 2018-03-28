Дмитрий Васильев: Много вопросов к тренерскому штабу

О МУЖСКОЙ СБОРНОЙ

— У наших мужчин всего три медали в сезоне. Такие кризисы происходят в любой команде. Вспомните, как немки выступали на Олимпиаде в Сочи — ноль медалей, хотя приехали в боевом составе. Правда, у мужчин было два серебра.

«Тихонову лучше сидеть дома, он больше мутит, чем помогает биатлону»

Я это говорю не в оправдание нашей команды. Конечно, повлияла вся эта вакханалия с недопуском на Олимпиаду. Но с другой стороны, очевидно, что программа подготовки к сезону, предложенная нашим тренерским штабом, себя не оправдала. Результат говорит сам за себя. В этом плане к нашим тренерам много вопросов.

Отдельно нужно сказать про Шипулина. Очевидно, что у Антона прослеживается регресс на протяжении всех четырех лет. Считаю, что его индивидуальная подготовка под руководством личного тренера была ошибкой. Такая подготовка себя не оправдала. Когда Антон готовился вместе с командой, он выглядел лучше.

Во время Игр в Пхенчхане наши биатлонисты жаловались, что у них нет контакта с тренерами? Не понимаю я этих жалоб. Еще перед Олимпиадой я говорил, что спортсменам нужно подумать, стоит ли туда ехать? В Пхенчхане будет ограниченный тренерский штаб, ограниченное число сервисменов, обслуживающего персонала. Понятно, что будет непросто. Но если поехали, тогда не надо плакать. Акимова страдала, что ей не звонят тренеры, не рассказали ей сказку на ночь. Но какие тренеры ей должны были звонить? В Пхенчхане были лишь Гросс и Загурский.

На этапе в Тюмени Бабиков говорил, что нет контакта с тренерами. Проблема не в отсутствии контактов, а в коммуникации между биатлонистами и тренерским штабом.

Нужно ли нам приглашать иностранцев? Скажу так: приглашать нужно, но не на должности главных тренеров. А вот в качестве помощников иностранцы — в самый раз. У них свой взгляд, свои методики, поэтому они могут принести пользу.

О ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ

— Сейчас пошли разговоры, что такое у нас поколение и с этим ничего не поделаешь. Я помню, как во второй половине 90-х всем казалось, что мы потеряли женскую команду. Несколько лет никаких медалей не было вообще. Но в 2000 году на чемпионате мира наши девушки выиграли эстафету. А со следующего сезона начали обыгрывать всех. Тогда были звезды? Согласен, тогда выступали Ахатова, Пылева.

В нынешней сборной пока ярких лидеров действительно не видно. Посмотрите на Кайшеву, она по юниорам все выигрывала, Но ее загоняли — постоянно отправляли на какие бесконечные юношеские Олимпиады, прочие второстепенные соревнования. Кайшева ведь с Дальмайер соперничала, немка всего на год старше. Ульяна по юношам выигрывала все. Где сейчас Кайшева, и где Дальмайер?

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ СИТУАЦИИ?

Только цифры. Почему за новичков биатлонной сборной становится страшно

— Чтобы появлялись талантливые спортсмены, нужно поменять закон. Сейчас у наших детских тренеров нет стимула готовить спортсменов для первой сборной. Для определения эффективности работы ввели пресловутый коэффициент результативности. Поэтому тренерам нужен результат здесь и сейчас. Они из ребят выжимают все. За это они получают премии и прочие блага. А попадет ли их воспитанник в первую сборную, будет ли выигрывать для страны медали на Кубках мира, это их не интересует.

Вот болельщики и задаются вопросом: почему нельзя найти на всю Россию двух-трех талантливых юниоров? Да их полно, просто до взрослого уровня они доходят полностью выжатыми. Пример Кайшевой я уже привел. Необходимо убрать стимулирующие надбавки, сделать так, чтобы детские тренеры, если их воспитанник попал в первую сборную, получали те же премии, которые их спортсмен заработает на взрослых соревнованиях. В этом случае детский тренер будет лелеять своего воспитанника, чтобы довести его до взрослого уровня.

О ПЕРЕМЕНАХ В СБР Драчев против Кравцова. Война началась?

— Я не хочу говорить о кандидатах на пост нового главы СБР, сейчас это не так важно. Считаю, что нужно смелее привлекать к работе недавних молодых спортсменов, которые сегодня уже являются специалистами. Эти люди должны будут отвечать за различные направления — юношеский спорт, научное и медицинское направления и т.д. Нужны люди нового мышления. Такие у нас есть, фамилий называть не стану, но все их знают.

Это самый важный момент. А кто будет руководить СБР и кто войдет в тренерский штаб, с этим я проблем не вижу. Только важно не навязывать старшему тренеру помощников, ассистентов он должен выбирать сам.