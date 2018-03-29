Для трассы «Формула-1» в Сочи нашелся новый собственник

Новый собственник АНО «Росгонки» появился у трассы «Формула-1» в Сочи.

Как известно, трасса была специально построена для проведения этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в России.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца, передача «Сочи Автодора» в руки «Росгонки» позволит сэкономить значительные средства, которые ранее выделялись на проведение королевских гонок «Формула-1».

Он также уточнил, что никаких перемен в месте проведения этого престижного мероприятия не предвидится. «Формула-1» будет проходить в Сочи, так как это не только имиджевое для России мероприятие. От этих соревнований, в том числе, зависит турпоток и заполняемость мест в гостиницах.

На данном этапе идет разработка поправок в законодательство, которые позволят передать трассу и объекты обслуживающей инфраструктуры в госсобственность или собственность некоммерческой организации. Планируется, что поправки вступят в силу в июле этого года.

Напомним, российский этап «Формулы-1» проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. В предстоящем сезоне Гран-при России пройдет с 28 по 30 сентября.