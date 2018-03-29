Ещё
Для трассы «Формула-1» в Сочи нашелся новый собственник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для трассы «Формула-1» в Сочи нашелся новый собственник 

АиФ — Юг 20 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Новый собственник АНО «Росгонки» появился у трассы «Формула-1» в Сочи.
Как известно, трасса была специально построена для проведения этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в России.
По словам вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца, передача «Сочи Автодора» в руки «Росгонки» позволит сэкономить значительные средства, которые ранее выделялись на проведение королевских гонок «Формула-1».
Он также уточнил, что никаких перемен в месте проведения этого престижного мероприятия не предвидится. «Формула-1» будет проходить в Сочи, так как это не только имиджевое для России мероприятие. От этих соревнований, в том числе, зависит турпоток и заполняемость мест в гостиницах.
На данном этапе идет разработка поправок в законодательство, которые позволят передать трассу и объекты обслуживающей инфраструктуры в госсобственность или собственность некоммерческой организации. Планируется, что поправки вступят в силу в июле этого года.
Напомним, российский этап «Формулы-1» проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. В предстоящем сезоне Гран-при России пройдет с 28 по 30 сентября.
АиФ — Юг: последние новости
На Кубани решили отложить введение курортного сбора В центре Краснодара 25 марта пройдет велогонка «Критериум» Краснодарский край признали самым спортивным регионом страны
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка мира раскрыла проблему российского биатлона
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Натурализованных игроков посчитали недостойными сборной
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ174
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение