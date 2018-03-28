Тосненские агрономы помогли высадить картофель в Дагестане

Агрономы из Тосно помогли высадить картофель ранних сортов в республике Дагестан. Элитные столовые сорта предназначены для Ленобласти. Об этом сообщает новостной портал южного Дагестана

Высадка картофеля для 47 региона реализуются в рамках приоритетного проекта развития республики «Эффективный агропромышленный комплекс» в южном Дагестане.

Агрономы высадили магарамкентских полях сорта «Импала» и «Гранта». Отмечается, что они имеют высокий урожайный потенциал. Вместе с овощеводами из Тосно засеяли около 25 га. Уточняется, что в следующем году территорию планируется увеличить.