Ещё
Тосненские агрономы помогли высадить картофель в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тосненские агрономы помогли высадить картофель в Дагестане 

Ivyborg.ru 20 минут назад
Агрономы из Тосно помогли высадить картофель ранних сортов в республике Дагестан. Элитные столовые сорта предназначены для Ленобласти. Об этом сообщает новостной портал южного Дагестана
Высадка картофеля для 47 региона реализуются в рамках приоритетного проекта развития республики «Эффективный агропромышленный комплекс» в южном Дагестане.
Агрономы высадили магарамкентских полях сорта «Импала» и «Гранта». Отмечается, что они имеют высокий урожайный потенциал. Вместе с овощеводами из Тосно засеяли около 25 га. Уточняется, что в следующем году территорию планируется увеличить.
Ivyborg.ru: последние новости
#Кемеровомыстобой: в России прошли траурные акции в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" Военнослужащий пропал без вести по пути в Каменку В Выборге пройдет траурная акция в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках79
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение