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Сонг HerO Хён Док завершил карьеру игрока
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Сонг HerO Хён Док завершил карьеру игрока 

Чемпионат.com 1 час назад
Южнокорейский игрок в StarCraft 2 Сонг HerO Хён Док завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в своём аккаунте в «Твиттере».
«Я официально завершил карьеру в StarCraft II. Вы уже могли об этом знать. Просто хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что так долго меня поддерживали. Буду скучать по вам и SC2. Никогда этого не забуду. Грядёт светлое будущее!» — заявил Сонг Хён Док.
За свою карьеру HerO стал чемпионом турниров DreamHack Open: Winter 2011, DreamHack Open: Winter 2012, North American Star League Season 4, WCS Season 1 America 2013 и IEM Season VIII — Cologne.
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