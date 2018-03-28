Сонг HerO Хён Док завершил карьеру игрока

Южнокорейский игрок в StarCraft 2 Сонг HerO Хён Док завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в своём аккаунте в «Твиттере».

«Я официально завершил карьеру в StarCraft II. Вы уже могли об этом знать. Просто хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что так долго меня поддерживали. Буду скучать по вам и SC2. Никогда этого не забуду. Грядёт светлое будущее!» — заявил Сонг Хён Док.

За свою карьеру HerO стал чемпионом турниров DreamHack Open: Winter 2011, DreamHack Open: Winter 2012, North American Star League Season 4, WCS Season 1 America 2013 и IEM Season VIII — Cologne.