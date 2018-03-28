Абызов заявил о неумении властей говорить с людьми на понятном языке

Российские власти не умеют говорить с людьми на понятном языке, заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызо, выступая на итоговой коллегии Россельхознадзора

«Я хотел бы слово сказать про открытость. Я хотел бы сказать, многие из вас сталкиваются с чрезвычайными ситуациями на территориях, каждый из вас должен быть готов к ЧП, потому что у нас случаются эпидемии…Очень важно уметь правильно и понятно объяснятся с людьми по этому вопросу. Последние дни меня не покидает такое ощущения тяжелое для меня как для человека, который в правительстве отвечает за эти вопросы, на фоне того, что происходит в Кемерово, мы не умеем говорить с людьми на понятном и правильном языке. Мы не можем четко объяснить, что мы делаем, почему мы делаем, что произошло», — сказал он.