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Абызов заявил о неумении властей говорить с людьми на понятном языке
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Абызов заявил о неумении властей говорить с людьми на понятном языке 

Rambler News Service 2 часа назад
Российские власти не умеют говорить с людьми на понятном языке, заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызо, выступая на итоговой коллегии Россельхознадзора.
«Я хотел бы слово сказать про открытость. Я хотел бы сказать, многие из вас сталкиваются с чрезвычайными ситуациями на территориях, каждый из вас должен быть готов к ЧП, потому что у нас случаются эпидемии…Очень важно уметь правильно и понятно объяснятся с людьми по этому вопросу. Последние дни меня не покидает такое ощущения тяжелое для меня как для человека, который в правительстве отвечает за эти вопросы, на фоне того, что происходит в Кемерово, мы не умеем говорить с людьми на понятном и правильном языке. Мы не можем четко объяснить, что мы делаем, почему мы делаем, что произошло», — сказал он.
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