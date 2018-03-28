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В Обручевском районе состоялась олимпиада по гинекологии
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В Обручевском районе состоялась олимпиада по гинекологии 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Всероссийская студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии имени Персианинова прошла в стенах Университета имени Пирогова.
30 команд, представляющих медицинские вузы страны, демонстрировали свои профессиональные навыки и умения в разных конкурсах. Об участии команды РНИМУ имени Пирогова рассказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ЛФ Юлия Эдуардовна Доброхотова. «Наши ребята упорно готовились к этой олимпиаде. В прошлом году они заняли первое место, я надеюсь, что и в этом году мы покажем достойный результат. Ребята сами готовили многие препараты для резектоскопии, в частности для лапароскопии, много тренировались», — отметила Юлия Эдуардовна.
Всероссийская студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии имени Персианинова проводится в РНИМУ имени Пирогова уже во второй раз. Как сообщила профессор кафедры акушерства и гинекологии ЛФ Людмила Анатольевна Озолиня, некоторые команды — новички, а многие уже выступали на этой олимпиаде в прошлом году и с большим удовольствием вновь приехали продемонстрировать свои знания. По итогам всех конкурсов больше всех баллов набрала команда студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова, второе место заняла команда РНИМУ имени Пирогова и третье место завоевала команда Кубанского государственного медицинского университета.
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