БК «Нижний Новгород» вылетел из Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» завершил своё выступление в Кубке Европы ФИБА на стадии четвертьфинала. Об этом пишет «Открытый Нижний».

После поражения от чемпиона Италии «Уманы Рейер Венеции» на выезде, наша команда в ответной встрече на родной площадке должна была выигрывать с разницей не меньше 11 очков. Это бы гарантировало команде путевку в полуфинал Кубка Европы.

Перед повторным поединком оба клуба понесли потери: итальянцы не смогли привезти с собой одного из ключевых игроков Михаэля Брамоса, а у БК «НН» травму получил Владимир Веремеенко

Итог встречи — 94:90. По сумме двух игр нижегородцы уступили — 170:176. БК «Нижний Новгород» завершает сезон в европейском турнире.