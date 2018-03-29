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БК «Нижний Новгород» вылетел из Кубка Европы ФИБА
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БК «Нижний Новгород» вылетел из Кубка Европы ФИБА 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» завершил своё выступление в Кубке Европы ФИБА на стадии четвертьфинала. Об этом пишет «Открытый Нижний».
После поражения от чемпиона Италии «Уманы Рейер Венеции» на выезде, наша команда в ответной встрече на родной площадке должна была выигрывать с разницей не меньше 11 очков. Это бы гарантировало команде путевку в полуфинал Кубка Европы.
Перед повторным поединком оба клуба понесли потери: итальянцы не смогли привезти с собой одного из ключевых игроков Михаэля Брамоса, а у БК «НН» травму получил Владимир Веремеенко.
Итог встречи — 94:90. По сумме двух игр нижегородцы уступили — 170:176. БК «Нижний Новгород» завершает сезон в европейском турнире.
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