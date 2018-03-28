Привезли фору минус 10

Фото со страницы БК «Цмоки-Минск» в соцсети «ВКонтакте»Привезли фору минус 10 Проиграв во всех четвертях в первом матче четвертьфинала Кубка Европы ФИБА, «Нижний Новгород» поставил себя в непростое положение. Дома 28 марта необходимо отыгрывать 10-очковую разницу у действующих чемпионов Италии.

Умана Рейер (Венеция, Италия) — Нижний Новгород — 86:76 (20:19, 22:16, 25:23, 19:18). 21 марта. Спорткомплекс «Джузеппе Талиерчио».

«НН»: Еловац (28 очков), Узинский (12), Стребков (11), Губанов (8), Одум (8), Комолов (5), Панин (2), Попов (2), Веремеенко , Григорьев, Мартынов.

Перед этим в 1/8 финала наша команда уверенно обыграла кипрский «Керавнос» — 77:62 (на выезде) и 71:61 (дома). Для любителей статистики назовём наш состав в ответной встрече: Еловац (17 очков), Веремеенко (14), Одум (9), Узинский (9), Губанов (8), Григорьев (5), Мартынов (4), Комолов (3), Панин (2), Жбанов, Попов.

Понравилось, что в Италии «Нижний» сыграл абсолютно без дрожи в ногах. Поначалу «Умана», располагающая отличным подбором игроков, и вовсе ошалела от наглости гостей — 7:0, 15:6. Для рядового матча в этом нет ничего страшного, но в кубковой дуэли, когда всё решается по сумме двух игр, это заставило хозяев по-серьёзному включаться в игру. Заводилами атак у них были бывший игрок НБА Остин Дэй и опытный хорват Хрвое Перич , атаковавшие наше кольце практически без промахов с самых разных дистанций. Но пропустив рывок итальянцев (0:10), наши ребята не стушевались, продолжали гнуть свою линию, даже несмотря на потерю из-за травмы Владимира Веремеенко ещё в первой четверти.

При полной концентрации у «Нижнего», на наш взгляд, есть все шансы взять реванш. Венецианская гастроль получилась весьма обнадёживающей, несмотря на 10-очковую разницу.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:

— Начало встречи сложилось для нас очень удачно. Дисциплинированная, организованная игра с правильным выбором решений сразу подарила нам преимущество в девять очков в первой четверти. К сожалению, когда наш соперник добавил агрессивности в своих действиях, мы среагировали очень неправильно — начали жаловаться. И в этом единственная причина поражения. Несколько раз нам удалось подобраться вплотную, но промазали открытые броски и проиграли десять очков. Эта разница — не маленькая и не большая. Если мы сделаем выводы из первой игры, есть шанс пройти дальше. В Нижнем всё будет зависеть только от нас.

Единая лига ВТБ Цмоки-Минск (Белоруссия) — Нижний Новгород — 70:78 (22:20, 12:23, 15:15, 21:20). 25 марта. Спорткомплекс «Falcon Club». 1363 зрителя.

«НН»: Еловац (23), Одум (22), Губанов (10), Стребков (6), Григорьев (5), Комолов (5), Узинский (3), Мартынов (2), Торопов (2), Панин, Попов.

В составе «горожан» дебютный матч провёл новичок Сергей Торопов (28 лет, рост — 206 см, вес — 98 кг), подписавший контракт с БК «НН» до конца сезона. Тяжёлый форвард, выбравший 21-й игровой номер, является воспитанником нашей СДЮСШОР № 7. В 17-летнем возрасте он отправился в систему саратовского «Автодора» , где провёл 8 сезонов. Дважды становился чемпионом суперлиги (в 2009 и 2014 годах). Также Торопов успел поиграть за «Северсталь» (Череповец), «Темп-СУМЗ» (Ревда), «Самару». А последние полтора года Сергей выступал в ПБК «Московская баскетбольная ассоциация», где был капитаном команды. В текущем сезоне суперлиги он принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 9,7 очка за игру. За «Нижний» он может играть только в банковской лиге. В Минске Торопов провёл на площадке 8 минут, использовал один двухочковый и один раз промахнулся из-за дуги.

Что касается матча в целом, то решающей стала вторая четверть, в ходе которой наши получили 9-очковый отрыв. И, в общем-то, до финальной сирены они не позволили сопернику приблизиться к себе.

Эта важная победа позволила «Нижнему» вернуться в зону плей-офф (6 побед, 10 поражений). Мы на 7-м месте. Но вслед за нами сразу пять (!) команд, имеющих такое же количество выигрышей. Это «Парма» (позади 17 из 24 матчей), «Астана», ВЭФ, «Цмоки-Минск» (по 18) и «Калев» (19). 1 и 5 апреля БК «НН» сыграет на выезде, соперники — ВЭФ и «Парма». Будет жарко!