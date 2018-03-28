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Моуринью принял решение по будущему Погба
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Моуринью принял решение по будущему Погба 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью принял решение по будущему полузащитника своей команды Поля Погба.
Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на британские СМИ, наставник «красных дьяволов» не намерен расставаться с 25-летним хавбеком по окончанию текущего сезона. По мнению португальского специалиста, француз обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть одним из лидеров «Юнайтед», однако главной проблемой игрока он назвал его неспособность полностью отдаваться футболу без отвлечения на посторонние детали.
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