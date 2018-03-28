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Песков сообщил, когда будут окончательные цифры по пропавшим без вести в Кемерово
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Песков сообщил, когда будут окончательные цифры по пропавшим без вести в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Marina Lisova/Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цифры по пропавшим без вести еще не могут считаться окончательными, передает РИА «Новости».
По его словам, точные данные будут известны после окончания следствия.
"Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам следствия", — сказал Песков.
Ранее Песков назвал оправданными сомнения о числе жертв в Кемерово.
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