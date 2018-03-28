Песков сообщил, когда будут окончательные цифры по пропавшим без вести в Кемерово

По его словам, точные данные будут известны после окончания следствия.

"Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам следствия", — сказал Песков.

Ранее Песков назвал оправданными сомнения о числе жертв в Кемерово.