В Надыме выбрали самую красивую и талантливую юную жительницу

В городе уже в четырнадцатый раз прошёл конкурс «Жемчужинка Надыма». За это звание боролись семь конкурсанток. Им предстояло пройти шесть творческих испытаний.

Участницы подготовили визитные карточки, демонстрировали наряды из нетрадиционных материалов и фрагменты танцев, отвечали на вопросы в интеллектуальном раунде. Кроме этого, зарабатывать баллы претенденткам помогали их болельщики — старания и активность группы поддержки тоже оценивались жюри.

Виктория Мухина для своего номера выбрала тематику Великой Отечественной войны. Выступление состояло из двух частей — фронтового вальса и художественного слова. Свой номер участница посвятила прадедушке и всем ветеранам войны.

— Я мало знаю про своего прадедушку, только то, что мне рассказывал папа, — говорит Виктория. — Его звали Василий Лукьянов, и он оборонял город Великие Луки. И я постараюсь узнать больше о его судьбе.

А вот Элина Щербина решила показать свои спортивные таланты. Уже несколько лет она занимается тхэквондо, поэтому на сцену вышла, облачившись в добок. После выступления девочка призналась, что выступать на публике тяжелее, чем выходить на бой.

— Я очень сильно волновалась. На сцене нужно улыбаться, красиво двигаться. Всё-таки у меня больше опыта в тхэквондо, — рассказала Элина. — Но собраться и держать себя в руках мне помогла спортивная закалка, я вспоминала наставления тренера.

В этом году титул самой красивой и творческой завоевала Виктория Мухина. Она учится в городской гимназии, играет на гитаре и занимается бальными танцами.

— Я совсем не волновалась, а получала удовольствие от выступлений и зрителей и совсем не думала о победе. Тем более, меня пришли поддержать все мои родственники, друзья, учителя и одноклассники, — говорит Виктория. — Конечно, у нас сегодня всё прошло не совсем гладко, где-то были заминочки, где-то мы не успевали. Но самое главное — между нами не было соперничества, наоборот, мы очень сдружились за время подготовки к конкурсу.

Всех юных участниц наградили ценными подарками от спонсоров конкурса, а также отметили в индивидуальной номинации.