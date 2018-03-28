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В центре Ростова зацеперы катались снаружи троллейбусов
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В центре Ростова зацеперы катались снаружи троллейбусов 

Деловое сообщество 2 часа назад
В популярном паблике в социальных сетях было опубликовано видео, на котором снят проезжающий по улице Большой Садовой троллейбус. Сзади машины на подножке лесенки стоит молодой парень, судя по всему, из числа зацеперов. Именно его «подвиг» и был объектом съемки автора ролика. «Безумцы, Подростки цепляются сзади к транспорту и так ездят», — написал пользователь социальных сетей. Безусловно, данное развлечение может стоить жизни человеку, а также нарушить безопасность других пассажиров. В обсуждениях люди так и не выяснили, что именно могло сподвигнуть подростков на подобные опасные развлечения. Вряд ли у них нет денег на проезд, значит, судя по всему, молодым людям не хватает адреналина.
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