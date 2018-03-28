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В Кремле надеются, что Запад задумается об эфемерности обвинений по делу Скрипаля
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В Кремле надеются, что Запад задумается об эфемерности обвинений по делу Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
В Кремле надеются, что западные страны задумаются об эфемерности обвинений в адрес России по делу Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
По его словам, позиция России однозначна, последовательна, и Москва будет дальше ее разъяснять.
"Мы надеемся на то, что страны, которые солидаризировались с Великобританией и приняли решение о высылке наших дипломатов, все-таки посчитают необходимым задуматься, насколько можно считать достоверной представленную информацию, которая подается как доказательство вот этой эфемерной причастности России к событиям в Солсбери", — сказал Песков.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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