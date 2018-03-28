В Кремле надеются, что Запад задумается об эфемерности обвинений по делу Скрипаля

По его словам, позиция России однозначна, последовательна, и Москва будет дальше ее разъяснять.

"Мы надеемся на то, что страны, которые солидаризировались с Великобританией и приняли решение о высылке наших дипломатов, все-таки посчитают необходимым задуматься, насколько можно считать достоверной представленную информацию, которая подается как доказательство вот этой эфемерной причастности России к событиям в Солсбери", — сказал Песков.