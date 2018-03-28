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Маркин изучит информацию о расистских оскорблениях на матче Россия — Франция
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Маркин изучит информацию о расистских оскорблениях на матче Россия — Франция 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что вопрос с расистскими оскорблениями во время матча Россия — Франция будет изучен, если подтвердится.
«Если эта информация подтвердится, то мы, конечно, изучим и трансляцию, и все, что происходило вокруг матча, а после дадим свою оценку», — цитирует Маркина «Спорт-Экспресс».
Во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали расистские выкрики
Ранее появилась информация, что расистские выкрики в адрес Усмана Дембеле и Поля Погба услышал фотограф AFP.
Сообщалось, что скандирования в адрес Погба были слышны на 73-й минуте матча, когда игрок коснулся мяча.
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