Маркин изучит информацию о расистских оскорблениях на матче Россия — Франция

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что вопрос с расистскими оскорблениями во время матча Россия — Франция будет изучен, если подтвердится.

«Если эта информация подтвердится, то мы, конечно, изучим и трансляцию, и все, что происходило вокруг матча, а после дадим свою оценку», — цитирует Маркина «Спорт-Экспресс».

Во время матча с Россией в адрес Погба Дембеле звучали расистские выкрики

Ранее появилась информация, что расистские выкрики в адрес Усмана Дембеле и Поля Погба услышал фотограф AFP.

Сообщалось, что скандирования в адрес Погба были слышны на 73-й минуте матча, когда игрок коснулся мяча.