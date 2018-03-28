В Кремле не стали комментировать заявления кемеровских властей

На просьбу журналистов оценить поведение губернатора области, а также других чиновников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова главы государства на встрече с представителями инициативной группы кемеровчан.

"Когда президент приехал на встречу с ними в морг, где они сверяли списки, то сказал, что какие-либо решения и оценки давать скоропалительно под камеры вряд ли уместно, — заметил Песков. — Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки".

"Большего я сказать не могу, да и не буду", — заключил пресс-секретарь главы государства.

"То есть в Кремле сейчас отказываются комментировать поведение и заявления кемеровских властей?" — уточнил журналист. «Да, я не буду этого делать», — подтвердил Песков.

"Не хотел бы, и вряд ли могу давать оценку действиям в эти критические дни администрации Кемерово — это не моя работа", — также сказал представитель Кремля.

А отвечая на вопрос, на какой орган нужно ориентироваться для получения информации, Песков заметил: «Сейчас ведется следствие. Соответственно, в момент следствия любая информация не может считаться информацией, которая идет от первоисточника». «Потому что конечные цифры, конечно, будут представлены по результатам этого следствия», — добавил он.

"Разумеется, в городе горе, — сказал пресс-секретарь главы государства. — Вчера там был президент, и мы вместе с ним. Такое концентрированное горе чувствуется, и естественно, в этой обстановке очень быстро распространяются слухи и совершенно оправданно люди задают вопросы".

"Насколько соответствует действительности цифра по телам, которые поступили в морги, люди поехали сами проверять", — продолжил Песков. Эта работа как раз и направлена на то, чтобы развеивать слухи, что, возможно, количество жертв значительно превышает ранее объявленное. «В данном случае мэр очень оперативно организовал посещение моргов, чтобы люди сами могли удостовериться», — сказал представитель Кремля.

"Президент Путин приехал к этим гражданам именно в момент, когда они занимались сверкой списков", — добавил пресс-секретарь главы государства.

На просьбу прокомментировать выступление губернатора Амана Тулеева с заявлениями про оппозиционные силы, Песков напомнил, что он не его пресс-секретарь. «Но с другой стороны, мы вместе с вами видим, что слухи распространяются, — продолжил он. — История с пранкером и так далее… Безусловно, это не способствует тому, чтобы граждане получали достоверную информацию».

"А в остальном я не берусь как-нибудь комментировать работу администрации (кемеровской — прим. «РГ»)", — заключил представитель Кремля.