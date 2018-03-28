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Чемпионат: Нижегородский формат
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Чемпионат: Нижегородский формат 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
ото Юрия ПРАВДИНАЧемпионат: Нижегородский формат
Здесь ещё деловито снуют рабочие, кресла для зрителей заботливо упакованы в целлофан, а таблички на дверях — листы бумаги, распечатанные на принтере. Но уже нет ни тени сомнений: стадион «Нижний Новгород» готов принимать болельщиков и игроков.
Седьмой, заключительный
На прошлой неделе стадион получил от Минстроя РФ заключение о соответствии. Глава региона Глеб Никитин сообщил о вводе стадиона в эксплуатацию, а в минувшую субботу в Нижнем Новгороде побывала совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018». В столице Приволжья гости провели этап седьмого, последнего операционного визита по подготовке стадионов к чемпионату мира по футболу. В составе совместной группы были эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ. Возглавили делегацию генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
— Нижний Новгород — четвёртый город, который мы посещаем в ходе нашего визита, — отметил Алексей Сорокин (до этого делегация побывала в Екатеринбурге, Самаре, Саранске. — Прим. авт.). — Потом отправимся в Волгоград и Калининград. В Нижнем Новгороде пройдут не только матчи группового этапа, но и игры 1/8 и 1/4 финала. К вам приедут серьёзные команды со своими болельщиками. Но город у вас большой, привычный к приёму значительного количества посетителей. В ходе подготовки к чемпионату мира Нижний Новгород обрёл много объектов инфраструктуры. Это и новый терминал, и Молодёжный проспект, скоро будет готова станция метро. Проделана большая работа.
По словам Колина Смита, делегация вообще рассматривает наш город как один большой объект — от аэропорта до тренировочных площадок.
— Мы рады слышать, что стадион получил сертификат ввода в эксплуатацию и идут последние отделочные работы, — сказал представитель ФИФА. — Сейчас упор нужно сделать на возведение временной инфраструктуры к чемпионату мира. Мы работаем над планированием клиентских потоков во время игр: где будут расположены парковки, проходы, как люди будут приезжать на объект, проходить на свои места и как их покидать. Как и на других стадионах, здесь будут проведены три тестовых матча, в ходе которых можно будет оценить работу всех служб стадиона в разных аспектах.
ВЫНОС: По словам Колина Смита, Нижний Новгород — город с большой историей. Гостям чемпионата мира, безусловно, будет интересно побывать в нашем кремле.
Включаем операционный режим
О тестовых мероприятиях журналистам рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Дмитрий Сватковский.
— Мы три года шли к тому, чтобы принять седьмой операционный визит ФИФА, для нас это большая честь, — подчеркнул Дмитрий Валерьевич. — Стадион — сердце чемпионата мира, здесь состоятся шесть матчей мундиаля, и арена к этому готова. Программа чемпионата мира в Нижегородской области — одна из самых больших и амбициозных в стране. Мы ввели достаточное количество объектов и теперь переходим в стадию операционного режима. Впереди у нас тестовые мероприятия. Первое пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» 15 апреля: состоится матч между футбольными клубами «Олимпиец» и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Отрадно, что нижегородцы и гости города уже выкупили все билеты. Активно идёт продажа билетов на два других тестовых матча (они состоятся 28 апреля и 6 мая). Для нас очень важно, чтобы тестовые мероприятия прошли успешно и мы смогли оценить работу нашего местного оргкомитета, в первую очередь решение главных стратегических задач: обеспечение безопасности и комфорта туристов, всех, кто приедет к нам во время чемпионата.
Как стало известно, на матч с «Зенитом-2» оргкомитет решил предоставить в продажу около 15 тысяч билетов, и все они уже раскуплены. На игру с волгоградским «Ротором» (28 апреля) приобретено 4 тысячи билетов, планируется, что вживую её увидят 25 тысяч человек. На матче с футбольным клубом «Луч-Энергия» из Владивостока ожидаются свыше 36 тысяч зрителей.
— Для чего всё делается поэтапно? — заметил Дмитрий Сватковский. — Чтобы протестировать в первую очередь службы стадиона, периметр безопасности, «последнюю милю», а 6 мая уже полностью смоделировать матч чемпионата мира, который пройдёт у нас 18 июня. В нём встретятся сборные Швеции и Южной Кореи.
Себя показать
Дмитрий Валерьевич также обратил внимание собравшихся, что фан-зона мирового чемпионата-2018 будет расположена на площади Минина и Пожарского. В мае там начнётся возведение необходимой инфраструктуры, а первое тестовое мероприятие пройдёт 12 июня — в День города и День независимости России. Подробно остановился и. о. заместителя губернатора и на вопросе запуска станции метро «Стрелка».
— Сегодня готовность станции составляет 96 процентов, — сказал Сватковский. — Остались отделка колонн, установка люстр и слаботочных систем. Получение сертификата безопасности запланировано на апрель, а запущена будет «Стрелка» не позднее 30 апреля.
— У нас нет сомнений, что чемпионат мира пройдёт в абсолютно комфортной и безопасной обстановке, — подчеркнул Алексей Сорокин. — Все крупные международные мероприятия проходили в России без единого инцидента. По динамике продаж билетов мы видим, что гостей, в том числе иностранных, в городах будет много, и нам это очень приятно. Мы приложили максимум усилий, чтобы люди приехали на наш чемпионат: предоставили бесплатный проезд между городами — участниками мундиаля, шаттлы от аэропорта. Правительство ввело контроль за ценами на гостиницы.
— Я не раз бывал в городах, принимающих чемпионат мира, и всякий раз был впечатлён тёплым приёмом и тем энтузиазмом, с которым местные жители и власти готовятся к проведению мундиаля. Продажи билетов идут очень хорошо, и это ещё один знак того, что иностранные болельщики действительно хотят приехать в Россию. Для городов-организаторов это прекрасная возможность показать себя в наилучшем виде перед лицом международного сообщества, и они сполна этим пользуются, — подытожил Колин Смит.
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