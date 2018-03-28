Библиотека № 96 приглашает жителей района на лекторий по истории России

Встречи в историческом клубе библиотеки обычно проходят во второй четверг каждого месяца, но в апреле состоятся две таких встречи.

На встрече клуба, намеченной на 5 апреля, разговор пойдет о главном событии двадцатого столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Эта лекция завершает первый цикл исторических бесед и пройдет в формате философского семинара.

А 26 апреля ведущий клуба Роман Осин откроет новый цикл встреч в историческом клубе. Этот цикл лекций будет посвящен Гражданской войне в России. Начало встреч — в 19.00, вход свободный.

Узнать подробности о работе клуба можно у сотрудников библиотеки по телефону: 8 (495) 302‑22-22.

Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24 (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).

Фото — открытые интернет-источники.