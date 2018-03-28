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Команда из района Текстильщики заняла третье место на окружных соревнованиях по шашкам
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Команда из района Текстильщики заняла третье место на окружных соревнованиях по шашкам 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Команда из района Текстильщики стала третьей на окружном этапе спартакиады «Спорт для всех» в состязаниях по шашкам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа.
«На окружных соревнованиях все участники показали отличные навыки игры в шашки. Команда из Текстильщиков была удостоена почетного третьего места», — сказано в сообщении пресс-службы.
Добавим, что турнир проходил в школе №654 имени Фридмана, которая находится по адресу улица Артюхиной, 17. (мю)
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