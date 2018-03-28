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Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках
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Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по вопросам взаимодействия на энергорынках.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российско-саудовские контакты на различных уровнях — на экспертном и на высшем уровнях, весьма активно развиваются, и в ходе этих контактов обсуждаются различные сферы сотрудничества и взаимодействия, включая взаимодействие на энергетических рынках", — сказал Песков.
Таким образом он прокомментировал опубликованное в ряде СМИ заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, о том что королевство рассчитывает договориться с Россией и странами ОПЕК о долгосрочном сотрудничестве в сфере нефтедобычи и экспорта на срок в 10-20 лет.
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