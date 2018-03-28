Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по вопросам взаимодействия на энергорынках.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Российско-саудовские контакты на различных уровнях — на экспертном и на высшем уровнях, весьма активно развиваются, и в ходе этих контактов обсуждаются различные сферы сотрудничества и взаимодействия, включая взаимодействие на энергетических рынках", — сказал Песков.