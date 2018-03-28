Один из тестовых матчей на «Самара Арене» пройдет при максимальной загрузке трибун

До начала чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе «Самара Арена» должно пройти три тестовых мероприятия.

Подготовку к ним ведут в штатном режиме. За проведение матчей отвечает ПФК «Крылья Советов», который работает над этим вместе с правительством региона, ФГУП «Спорт —Инжиниринг» и «Оргкомитетом Россия — 2018».

На два из трех тестовых мероприятий планируется привлечь до 10000 зрителей, еще одно — пройдет при максимальной загрузке стадиона — до 45000 посетителей.

—Во время игр специалисты протестируют все сервисы и функции: организация и проведение матчей на стадионе, работа «последней мили», работа общественного транспорта, мероприятия по обеспечению безопасности (включая работу контролеров-распорядителей), билетная программа и программа «Зритель», организация общественного питания, сервисы для маломобильных граждан, работа волонтеров, — пояснили в правительстве Самарской области.

Информацию о датах и времени проведения тестовых мероприятий на «Самара Арена», порядке распространения билетов и пригласительных в ближайшее время разместят на официальных ресурсах правительства Самарской области и ФК «Крылья Советов».

Во время своего визита в феврале этого года вице-премьер российского правительства Виталий Мутко сообщил, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 28 апреля.

—Опыт проведения подобных мероприятий в других городах — организаторах ЧМ-2018 свидетельствует об ажиотажном спросе на билеты. Интерес к проведению тестовых мероприятий в Самаре, по оценке организаторов, будет очень высоким., — поделились информацией представители самарского белого дома.