Ещё
На первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» проданы все билеты
Далее:
Читайте также:
Ещё

На первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» проданы все билеты 

АиФ Урал 33 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге на первый тестовый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», где сыграет футбольный клуб «Урал» против казанского «Рубина», проданы все билеты, сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
Всего продано около 20 тысяч билетов, которые имелись в продаже на первый матч на новом стадионе, полностью сданном в эксплуатацию. «Накануне футбольный клуб „Урал“ завершил реализацию билетов на этот матч. Предстоящая встреча станет первым спортивным мероприятием на новом стадионе и будет тестироваться при частичной загрузке. Отдельные секторы стадиона будут закрыты для зрителей. Посещаемость матча составит около 20 тысяч зрителей», — рассказал пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.
Отличительной чертой предстоящей встречи станет тот факт, что именно с казанским «Рубином» екатеринбуржцы сыграли последнюю игру на бывшем Центральном стадионе. После чего на его площадке начались работы по реконструкции. Поэтому будет символичным тот факт, что и первая игра на новом стадионе также пройдет с гостями из Казани.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», организаторы футбольной встречи посоветовали всем футбольным болельщикам прийти на матч заранее, за полтора часа до старта игры, чтобы беспрепятственно попасть на екатеринбургскимй стадион. К слову, в день матча у стадиона «Екатеринбург Арена» будет закрыт участок улицы Ключевской (от Титова до Мельникова).
Всего в Екатеринбурге на новом стадионе состоится три тестовых матча перед ЧМ-2018. 1 апреля ФК «Урал» сразится с «Рубином», 15 апреля встретится с московским «Спартаком» и 6 мая запланирована игра с «Амкаром» из Перми.
Начало матча «Урал» — «Рубин» в 16.00 в воскресенье, 1 апреля.
АиФ Урал: последние новости
В Екатеринбурге спасли кошку, упавшую в вентиляционную шахту с 12 этажа Как изменится движение общественного транспорта на время сноса телебашни «Екатеринбург арена» станет меньше на 12 тысяч мест
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России25
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Медведева нашла новую работу9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение