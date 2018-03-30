На первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» проданы все билеты

Всего продано около 20 тысяч билетов, которые имелись в продаже на первый матч на новом стадионе, полностью сданном в эксплуатацию. «Накануне футбольный клуб „Урал“ завершил реализацию билетов на этот матч. Предстоящая встреча станет первым спортивным мероприятием на новом стадионе и будет тестироваться при частичной загрузке. Отдельные секторы стадиона будут закрыты для зрителей. Посещаемость матча составит около 20 тысяч зрителей», — рассказал пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских

Отличительной чертой предстоящей встречи станет тот факт, что именно с казанским «Рубином» екатеринбуржцы сыграли последнюю игру на бывшем Центральном стадионе. После чего на его площадке начались работы по реконструкции. Поэтому будет символичным тот факт, что и первая игра на новом стадионе также пройдет с гостями из Казани.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», организаторы футбольной встречи посоветовали всем футбольным болельщикам прийти на матч заранее, за полтора часа до старта игры, чтобы беспрепятственно попасть на екатеринбургскимй стадион. К слову, в день матча у стадиона «Екатеринбург Арена» будет закрыт участок улицы Ключевской (от Титова до Мельникова).

Всего в Екатеринбурге на новом стадионе состоится три тестовых матча перед ЧМ-2018. 1 апреля ФК «Урал» сразится с «Рубином», 15 апреля встретится с московским «Спартаком» и 6 мая запланирована игра с «Амкаром» из Перми.

Начало матча «Урал» — «Рубин» в 16.00 в воскресенье, 1 апреля.