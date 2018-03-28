Блогер Денис Жабкин: Трамвайный маршрут № 13 в Затон

Трамвайный маршрут в Затон начал ходить 30 июля 1909 года и получил название «2-я Горная линия».

От угла Московской и Горького трамвай ехал по Горького и Большой Горной в Затон. Позже он получил № 4, объединившись с Александровской линией. От промежуточной станции на Московской трамвай следовал по Горького — Бахметьевской — Рахова — Шелковичной — Хользунова до городской линии РУЖД в районе 1-й горбольницы.

Хотя по планам 1907 года маршрут должен был с Горького поворачивать на Мичурина — Вольскую, а потом уже на Бахметьевскую. Но, видимо, в процессе реализации решили упростить ход линии. Тот же план показывает нам вторую конечную линии на Большой Затонской. Согласно карте, трамвай по Большой Горной спускался до берега Волги, поворачивал на Большую Затонскую и следовал до Соляной площади.

Карта 1911 года рисует аналогичную картину.

Затем были Октябрьская революция и гражданская война, которая привела в упадок трамвайное хозяйство. Скорее всего, движение по линии прекратилось, а часть пути пришла в непригодное состояние.

В 1919 году мы видим уже другую трассировку линии к конечной. К новым мастерским водпути (судремзавод) подводится линия трамвая. По Малой Горной рельсы спускаются к Большой Затонской и там поворачивают к мастерским.

В 1927 году на карте видно, что теперь линия с Большой Горной поворачивает на Хвесина (тогда — Малая Северная), следует до Малой Горной, а оттуда на Большую Затонскую.

То же и в 1932 году. Видно, что конечная являлась краем оползня в Затоне.

В 1931 году трамвай получил № 3 и в промежуточной станции его соединили совершенно с другим, вновь открывшимся маршрутом в Военный городок: «Затон — Верхний базар — СХИ».

В 1935 году с открытием Кировского депо маршруты разделили. Затонская линия (№ 13) «Ул. Ленина — поселок Затон» шла от Московской (Верхнего базара) по ул. Горького, ул. Большая Горная, ул. Вознесенская, ул. Большая Горная, ул. Хвесина, ул. Малая Горная до ул. Большая Затонская.

Линия была однопутной с разъездами. Один из разъездов находился в районе улицы Радищева. Другой у Вознесенской.

После войны до середины 1960-х трамвай № 13 «Вокзал-Затон» доезжал до пересечения Большой Горной и Малой Северной (видимо, рельсы ниже не стали восстанавливать, да и уклон там большой был). Это была конечная. В конце на рельсах были приварены вертикальные площадки, чтобы трамвай не укатился. Площадки приварили где-то в 1963-65 гг., после того, как один вагон чуть не нырнул в Волгу.

Трамвай шёл по середине заасфальтированной дороги, а рельсы на шпалах лежали поверх асфальта, между шпалами были засыпаны щебнем, который дождём вымывало. Но выше ул. Чернышевского ул. Большая Горная не была заасфальтирована.

Вагоновожатый, доехав до конца линии, выходил из кабины и переходил в противоположную.

Пассажирские двери были с двух сторон. И не запирались. Дверки были. И сидения из реечек были, а на некоторых мягкие подушки. И окна поднимались вверх.

Года с 1966-го трамвай не ходил, но рельсы лежали. По словам старожилов, рельсы сняли, когда сделали мост через Глебучев овраг и Большую Горную заасфальтировали на участке от Чернышевского до моста. Машинам подъезжать надо было к стройке.

В 1967-1968 году линия стала живой декорацией съёмок художественного фильма «И снова май». Действие фильма происходит в 1908 году, а место это было выбрано, как уголок Саратова, практически не изменившийся за 60 лет. На этом кадре хорошо виден характерный изгиб Большой Горной в районе улицы Весёлой.

Где-то в 1971-1972 гг. его опять пустили, но он ходил примерно до церкви и где-то там у него было кольцо. После чего маршрут был окончательно закрыт, т.к. из-за габаритов линии сюда могли ходить лишь вагоны модели Х, которые активно списывались.

Если у вас есть дополнительная информация или фотографии по Затонской линии, напишите мне! Очень интересно будет дополнить публикацию новыми материалами!

Источники: oldsaratov.ru (фото и комментарии пользователей)