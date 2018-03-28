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Le Figaro: Французские футболисты не увидели проявлений расизма в России
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Le Figaro: Французские футболисты не увидели проявлений расизма в России 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Французское издание Le Figaro отмечает, что игроки сборной Франции остались довольны атмосферой товарищеского матча с Россией (1:3) на стадионе «Санкт-Петербург» и покидали арену с улыбкой. По данным сайта газеты, ни один из футболистов не обсуждал информацию о проявлениях расизма.
— Они высоко оценили как хорошую игровую форму российских футболистов, так и добродушную атмосферу, которая царила на трибунах во вторник вечером, — пишет Le Figaro. Напомним, что ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что игроки трехцветных Усман Дембеле и Поль Погба стали жертвами расистских выкриков во время товарищеского матча между сборными России и Франции, который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге.
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