Павел Абрамов: Были случаи, когда я несдержанно высказывался об Алекно

«Были какие-то обиды на федерацию. Все это, наверное, пережиток незрелости. Возможно, кто-то действительно плохо ко мне относился, возможно, мне так казалось. Любые отношения можно улаживать и отстраивать, было бы желание. В данный момент к тем словам отношусь иронически. Видимо, в тот момент были такие настроения.