Павел Абрамов: Были случаи, когда я несдержанно высказывался об Алекно 

«Были какие-то обиды на федерацию. Все это, наверное, пережиток незрелости. Возможно, кто-то действительно плохо ко мне относился, возможно, мне так казалось. Любые отношения можно улаживать и отстраивать, было бы желание. В данный момент к тем словам отношусь иронически. Видимо, в тот момент были такие настроения.
Писали, что я не поехал на Олимпиаду-2008 из-за конфликта с Алекно? Может быть. Были случаи, когда я несдержанно о нем высказывался. Наверное, был чем-то обижен или недоволен. Это имело последствия, он меня отцеплял от каких-то турниров. В принципе это нормально. Если сотрудник моей компании будет говорить публично, что гендиректор некомпетентен, то, скорее всего, с ним придется расстаться, если он, конечно, не несет золотых яиц», — цитирует Абрамова «Спорт Бизнес Online».