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Кремль прокомментировал отказ иностранных чиновников приезжать на ЧМ-2018
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Кремль прокомментировал отказ иностранных чиновников приезжать на ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отказ официальных лиц от посещения Чемпионата мира по футболу в России вряд ли может негативно повлиять на спортивный праздник в целом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что главное — это не приезд чиновников, а игра команд.
"Что касается Чемпионата мира, то в данном случае отказ официальных лиц посещать те или иные мероприятия в рамках Чемпионата мира по футболу вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на спортивный праздник в целом, потому что в Чемпионате мира по футболу главное — это не приезд чиновников или официальных представителей, а главное — это игра команд", — заявил Песков.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Также власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи ЧМ по футболу в РФ.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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