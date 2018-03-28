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Токаря из Волгоградской области будут судить за продажу детской порнографии
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Токаря из Волгоградской области будут судить за продажу детской порнографии 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
28-летний житель Камышина в Волгоградской области обвиняется в распространении порнографии с участием детей, за что идет под суд.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, мужчина через интернет купил у неизвестных фотографии и видео порнографического содержания с несовершеннолетними, после чего продал их в соцсети и с помощью электронной почты. Задержали его сотрудники местного Управления «К» МВД и их коллеги из регионального главка. Правоохранители выступили в качестве «покупателей» порнографии. Отметим, что мужчина признал свою вину.
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