Юные художники из Южнопортового приняли активное участие в конкурсе «Мисс Весна 2018»

Воспитанники изостудии «Кисточка», которая работает на базе клуба «Святогор» Южнопортового района, приняли активное участие в конкурсе-фестивале «Мисс Весна 2018». Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.

— Конкурс-фестиваль «Мисс Весна» был посвящен празднованию международного женского дня, — отметила Белкова.

Работы на конкурс принимали в следующих номинациях: «Мамин портрет», «Любимая бабушка», «Девушка-весна», «Я — мама», «Мама, бабушка и я — наша дружная семья», «Сестрички», «Мои девчонки», «Принцесса» и другие. (вт)