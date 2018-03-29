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Юные художники из Южнопортового приняли активное участие в конкурсе «Мисс Весна 2018»
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Юные художники из Южнопортового приняли активное участие в конкурсе «Мисс Весна 2018» 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Воспитанники изостудии «Кисточка», которая работает на базе клуба «Святогор» Южнопортового района, приняли активное участие в конкурсе-фестивале «Мисс Весна 2018». Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.
— Конкурс-фестиваль «Мисс Весна» был посвящен празднованию международного женского дня, — отметила Белкова.
Работы на конкурс принимали в следующих номинациях: «Мамин портрет», «Любимая бабушка», «Девушка-весна», «Я — мама», «Мама, бабушка и я — наша дружная семья», «Сестрички», «Мои девчонки», «Принцесса» и другие. (вт)
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