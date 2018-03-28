Серебряный аккорд

Фото предоставлено СДЮСШОР №4Серебряный аккорд

Нижегородская СДЮСШОР № 4, функционирующая на протяжении 60 лет, считается одной из сильнейших волейбольных школ страны. Среди её воспитанников — победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Недавно «четвёрка» добилась очередного достижения. Ребята 2001 — 2002 годов рождения в подмосковном посёлке Монино завоевали серебряные медали финала первенства России. Такого успеха у нашей команды старшего возраста не было целых 27 лет!

ТЁМНАЯ ЛОШАДКА ВСКОЧИЛА НА ПЬЕДЕСТАЛ

— На подготовку к финалу времени у нас практически не было, тренировались вместе меньше недели, — рассказывает наставник сборной Нижегородской области — тренер высшей категории Александр ФИНАЕВ. — Дело в том, что ребят мы собирали из разных городов — Санкт-Петербурга, Новокуйбышевска, Уфы, Ярославля… Все они наши воспитанники, но в силу своего мастерства оказались востребованы в других городах, где парней целенаправленно готовят к профессиональным клубам. В Нижнем, к сожалению, нет клуба суперлиги. Соответственно, нет и молодёжной команды. Ребятам приходится уезжать. Вдобавок мы воспользовались положением регламента, позволяющим заявлять трёх игроков из своего федерального округа, и пригласили трёх человек из клуба «Зенит-Казань».

— В каком статусе ехала на финал ваша команда?

— В статусе тёмной лошадки. Да, все знали, что у нас хороший, организованный коллектив, на предыдущих стартах показывали достойные результаты. Но в качестве претендентов на медали нас никто не рассматривал.

— Сколько всего игр вы провели?

— Сначала на первом групповом этапе обыграли Воронеж — 3:0, Краснодар — 3:1, Ханты-Мансийск — 3:0. На втором этапе со счётом 3:0 взяли верх над соперниками из Московской и Ленинградской областей, а у Новосибирска выиграли 3:1. В полуфинале превзошли Санкт-Петербург — также 3:1, и наконец, в финале уступили Москве — 1:3.

— Самый трудный матч на турнире?

— Полуфинальный. Игра получилась энергозатратной и очень тяжёлой в эмоциональном плане. Над ребятами висел груз ответственности, все понимали: выиграл — и ты уже в медалях, к тому же получаешь звание кандидата в мастера спорта. Проиграл — будет невероятно трудно настраиваться на матч за третье место. Но парни молодцы, выдержали, а в раздевалке после матча дали волю эмоциям (смеётся). Это было незабываемо!

ПУТЁВКА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

— Наверняка по ходу соревнований вы следили за командой Москвы. Как настраивались на финал, удалось ли найти у соперника какие-то слабые места?

— Столичные ребята достаточно высокие, играют в комбинационный волейбол. Но, знаете, не бывает команд без слабых мест. Попытались выбить их из приёма. Но то же самое делали и они. Это у москвичей получилось лучше. Считаю, именно за счёт агрессивной подачи им и удалось выиграть решающий матч. А у нас подача, к сожалению, не полетела. Если в предыдущих встречах она была одним из главных наших орудий, то в финале мы допустили очень много ошибок. То ли сил уже не осталось, то ли ещё какая причина, но не получалось ни у кого.

— А мандража у ваших подопечных перед игрой не было?

— Нет, нас трясло во время полуфинала прошлогодней летней Спартакиады учащихся. Москва нас там просто уничтожила — 3:0. А здесь мы уже были настроены только на победу! Увы, в данный день и час соперник оказался сильнее. К своим ребятам претензий у меня нет: они выглядели достойно. Кстати, только мы и команда Московской области смогли выиграть у победителей турнира партию.

— Тема судейства в волейболе всплывает нередко, а вы в финале играли фактически с хозяевами…

— Я не люблю говорить про то, что кого-то где-то засуживают. Скажу так: всё было нормально.

— Лучшие игроки по линиям признавались?

— Да, лучшим подающим был признан Иван Седых , а Михаил Фёдоров получил приз как лучший блокирующий. Оба — нижегородцы, оба являются кандидатами в молодёжную сборную России, которая в апреле выступит на первенстве Европы.

— Интересно, насколько вам помогли трое ребят из Казани.

— В первую очередь помог связующий. В волейболе игрок этого амплуа гораздо более значим, чем вратарь в футболе или хоккее: от него зависят 75 процентов игры команды. Хорошо выступили доигровщик и либеро, их помощь тоже не была лишней.

— Я так понимаю, у вашей команды это была лебединая песня?

— В этом составе мы действительно собрались последний раз. Для юношей 2001 года рождения это были заключительные соревнования на таком уровне. Теперь их ждёт взрослая, профессиональная жизнь. Понятно, что судьба улыбнётся не всем и не каждый станет большим игроком. Например, двое ребят уже решили связать свою жизнь с учёбой. А так, если говорить объективно, у троих-четверых есть все шансы заиграть в недалёком будущем в суперлиге.

— С кем вы как тренер будете работать дальше?

— Следующий год рождения — 2002-й. Серебряными призёрами сейчас стали четыре волейболиста этого возраста. Будем к ним добавлять ребят 2003 года рождения. Осознаю, что повторить нынешнее достижение через год — очень трудно, но будем стремиться!

А ещё я тренирую ребят 2005 — 2009 годов рождения. У них тоже есть свои соревнования.

ТАЛАНТЫ БЫЛИ И ЕСТЬ

— На самом деле мы ждали от ребят наград, — говорит директор СДЮСШОР № 4 Александр ГРОМОВ . — Всё-таки сразу несколько человек являются кандидатами в молодёжную сборную страны или находятся на карандаше у тренеров. И серебро — это великолепный результат. Бороться же с Москвой очень трудно. Там, как правило, собираются дети известных спортсменов. Соответственно, они обладают хорошей генетикой, способностями.

— Сколько всего детей занимаются в подшефной вам школе?

— Около 600 человек, начиная с 2010 года рождения. Работа идёт в двух местах — на Варе и на Щёлоковском хуторе. У нас отличный тренерский состав. Есть как опытные специалисты, так и молодые — наши воспитанники. Коллектив подобрался сплочённый, всё время стараемся идти навстречу друг другу. Без взаимопонимания трудно чего-то добиться.

— В наше время многие жалуются на финансирование. Как обстоят дела у СДЮСШОР № 4?

— Понятно, всегда хочется большего. И денег, естественно, не хватает. Основную часть бюджета съедают коммуналка и зарплаты тренерам-преподавателям. А вот на сборы и экипировку денег, к сожалению, практически не остаётся. Здесь нагрузка ложится на плечи родителей.

— А какова наполняемость школы?

— Особый всплеск был с 2012 года, когда мужская сборная России выиграла Олимпийские игры. Некоторые группы у нас были даже переполненными! Вообще, с набором детей всё нормально, не жалуемся.

— Наверное, больная тема: в Нижнем Новгороде нет представителей элитного волейбольного дивизиона. Это как-то отражается на вашей работе?

— Конечно, хочется чтобы такая команда была. Когда у нас играла «Губерния», мы наблюдали большой всплеск интереса к волейболу. Вот говорят: клуб погубил неудачный менеджмент. Как человек, принимавший в нём непосредственное участие (наш собеседник был исполнительным директором «Губернии». — Прим. авт.), отвечу так. Менеджмент в спорте — это достижение результатов. «Губерния» результатов добилась, а другие люди не выполнили финансовые обещания. Поэтому команда погибла. А при нынешнем менеджменте АСК идёт в нижней части таблицы и выступает при пустом зале.

— Какими вы вообще видите перспективы АСК?

— Они могут быть самыми разными, вплоть до закрытия клуба. В высшей лиге команда пока откровенно не блещет. Думаю, результаты были бы не намного хуже, если бы АСК состояла из нижегородских воспитанников. Да и болельщикам было бы интереснее смотреть на своих. Одарённые ребята у нас всегда были и есть. Даже в суперлиге наставник «Губернии» Пламен Константинов не боялся бросать в бой местных волейболистов. А сейчас эти парни почему-то оказались в забвении…