Градостроительный совет Севастополя одобрил реконструкцию парка Победы

«Наша позиция — рассмотреть и учесть предложения жителей. Сегодня мы утверждаем те решения, которые интересуют людей. Я вижу, что большинство членов градсовета согласно с изменениями — первый этап реконструкции парка Победы градостроительным советом поддержан. Проектировщик готов внести коррективы в проект», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников поручив через два-три месяца рассмотреть концепцию второго этапа.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова напомнила, что по итогу встреч с жители подготовили предложения по корректировке проектных решений в парке Победы. По ее словам, «достигнут консенсус с молодежью и пожилыми людьми на первом этапе реконструкции парка».

«Спортивные площадки перенесены во второй этап реконструкции, а скейт-парк мы переносим на территорию, на которой сегодня развернуты строительные бытовки подрядчика. Сразу после завершения первого этапа на этом месте будет создан скейт-парк», — сказала Ракова.

В Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя на реконструкцию парка Победы предусмотрено финансирование в размере одного миллиарда рублей.