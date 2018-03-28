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В мороз даже рыба не клюёт. На Ямале перенесли чемпионат по рыбалке
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В мороз даже рыба не клюёт. На Ямале перенесли чемпионат по рыбалке 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале чемпионат по зимней рыбалке, организуемый окружной телерадиокомпанией «Ямал-Регион» в районе села Катравож Приуральского района, перенесли на 14 апреля по погодным условиям.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказала специалист отдела по связям с общественностью ОГТРК «Ямал-Регион» Анастасия Забара.
Каждый год рыбные соревнования собирают у лунок около четырехсот рыбаков-любителей, живущих как в окружной столице, так и в других городах и селах автономного округа. В них принимают участие как профессионалы, так и любители подлёдного лова. Победителей-рыболовов определяют в личном и командном первенстве по наибольшему весу пойманной рыбы. Им вручают дипломы и ценные подарки.
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