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Фанаты «Спартака» проведут первый тайм матча с «Тосно» в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерове
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Фанаты «Спартака» проведут первый тайм матча с «Тосно» в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерове 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Фратрия», объединение фанатов "Спартака", сообщило, что на матче 24-го тура чемпионата России против «Тосно» не будет визуальной поддержки в память о погибших в ТРЦ в Кемерове. Кроме того, весь первый тайм игры, которая состоится 31 марта в Москве, болельщики проведут молча.
"Мы все скорбим о погибших в результате пожара в Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших. На матче «Спартак» — «Тосно» не будет красочных флагов и прочих атрибутов визуальной поддержки, первый тайм пройдет в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к акции", — говорится в обращении «Фратрии» в Твиттере.
Напомним, пожар в одном из ТРЦ в Кемерове унес жизни 64 человек, из которых 41 — дети.
Мы все скорбим о погибших в результате пожара в Кемерово и выражаем соболезнования родным и близким. На матче #Спартак — Тосно не будет красочных флагов и прочих атрибутов визуальной поддержки, первый тайм пройдет в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к акции pic.twitter.com/a5qnEjhzWY
— Фратрия (@fratria) 28 марта 2018 г.
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