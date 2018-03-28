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Фанаты «Спартака» проведут в тишине тайм с «Тосно» в память о погибших в Кемерово
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Фанаты «Спартака» проведут в тишине тайм с «Тосно» в память о погибших в Кемерово 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Болельщики московского "Спартака" проведут в тишине первый тайм матча 24-го тура чемпионата России с «Тосно» в память о погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы все скорбим о погибших в результате пожара 25.03 в городе Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших.
В связи со случившимся первый тайм мы проведем в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к нашей акции", — сообщается на странице фанатов «Спартака» в твиттере.
Матч пройдет 31 марта на стадионе «Открытие Арена».
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