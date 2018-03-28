Песков: поддержавшие Британию страны — это лишь часть мирового сообщества

"Во-первых, 20 или 30 стран — это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран", — заявил Песков.

Он добавил, что не считает намерение российской стороны отстаивать свою позицию тупиковым путем. По его словам, адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, не было.

"Даже среди стран, которые солидаризировались с Великобританией, есть государства, которые по-прежнему полагают, что аргументация, представленная Лондоном, является слабой и недостаточной для таких серьезных обвинений в адрес Москвы. Про это все нельзя забывать и это нельзя игнорировать", — добавил Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что российская сторона готова к взаимодействию на основе взаимной выгоды со всеми странами, включая США.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Запад задумается об эфемерности обвинений по делу Скрипаля.