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Россельхознадзор задержал в Петербурге груз с тунцом из Китая
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Россельхознадзор задержал в Петербурге груз с тунцом из Китая 

RT на русском 1 час назад
Представители Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали груз с тунцом из Китая, сообщает Inforeactor. В ходе проверки оказалось, что перевозка осуществлялась с нарушениями. Рядом с рыбой был обнаружен мусор, в том числе этикетки и песок.
В общей сложности в Петербург поставлено 24 т свежемороженого тунца. Задержали весь груз. Сотрудники ведомства взяли пробы для проведения исследования на качество и безопасность.
Кроме того, на этикетках говорилось, что в коробках находится сайра из Тайваня.
В настоящее время специалисты устанавливают, могла ли навредить населению данная продукция после употребления.
Ранее Пятый канал сообщал, что иностранный гражданин пытался вывезти из России три тонны нефрита.
RT на русском: последние новости
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