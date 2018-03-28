Россельхознадзор задержал в Петербурге груз с тунцом из Китая

Представители Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали груз с тунцом из Китая, сообщает Inforeactor. В ходе проверки оказалось, что перевозка осуществлялась с нарушениями. Рядом с рыбой был обнаружен мусор, в том числе этикетки и песок.

В общей сложности в Петербург поставлено 24 т свежемороженого тунца. Задержали весь груз. Сотрудники ведомства взяли пробы для проведения исследования на качество и безопасность.

Кроме того, на этикетках говорилось, что в коробках находится сайра из Тайваня.

В настоящее время специалисты устанавливают, могла ли навредить населению данная продукция после употребления.

Ранее Пятый канал сообщал, что иностранный гражданин пытался вывезти из России три тонны нефрита.