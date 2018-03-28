В Петербург в контейнере с мусором и песком прибыло 24 тонны тунца

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты территориального Управления Россельхознадзора приостановили ввоз груза свежемороженой рыбы. Из Китая теплоходом прибыло 24 тонны тунца, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В процессе ветеринарного контроля партии установлено, что на полу контейнера и сверху на коробках с рыбой обнаружены пять этикеток, на которых типографским способом на английском языке нанесена информация: «PRODUCT NAME — FROZEN PACIFIC SAURY, PRODUCT OF ORIGIN— TAIWAN, REGISTER NUMBER — CT7-0656, DESTINATION — PEOPLES REPUBLICA OF CHINA. Инспекторы ведомства в контейнере с продукцией обнаружили мусор и песок, что является нарушением.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства, ввоз указанного груза приостановлен, инспекторами Управления отобраны пробы для исследования на показатели качества и безопасности.