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Расплатиться по безналу на «Самара Арена» болельщики смогут только картой VISA
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Расплатиться по безналу на «Самара Арена» болельщики смогут только картой VISA 

Волга Ньюс 46 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Этим летом на каждом из 12 стадионов, принимающих матчи Мундиаля, болельщикам со всего мира придется научиться правильно совершать покупки. Продажа напитков, снеков и сувениров с символикой FIFA будет производиться исключительно за наличные и по банковским пластиковым картам системы VISA — официального партнера Чемпионата.
Иными словами, если человек зашел на территорию «Самара Арены», и по каким-либо причинам у него в кошельке имеется «пластик» национальной платежной системы МИР или к примеру, Master Card, а с «наличкой» туговато, то он попросту не сможет расплатиться даже за стакан лимонада. Особо предприимчивым не поможет ни мобильный перевод, ни даже Google Pay. Разве если только смартфон не будет привязан к карте нужной платежной системы.
На такие случаи предусмотрен выход: оформить на месте моментальную предоплаченную карту с дизайном ЧМ-2018. Сделать это будет можно абсолютно бесплатно на специальных стойках, которых на территории самарского стадиона предусмотрено семь: одна в зоне входной группы, и еще шесть непосредственно внутри «Самара Арены». Они расположатся на втором и пятом этажах рядом с торговыми точками брендов Adidas, Coca-Cola и Budweiser.
Как отмечают в самарском представительстве "Альфа Банка" — официального европейского банка Чемпионата, обезличенные карты с функцией Pay Wave будут иметь длительный срок действия (от одного года) и с их можно легко пополнять через установленные терминалы или же с помощью бесплатного приложения «Альфа мобайл». Зачислить средства на карту со своего счета можно будет и с любого другого мобильного банковского приложения, но тогда ваш банк наверняка возьмет за это комиссию.
Болельщикам также будет предложен специальный браслет с вшитым чипом, оформленный в фирменной символике Чемпионата. С помощью гаджета точно так же, одним прикосновением можно будет расплачиваться за покупки в зонах общепита, в спортивных и сувенирных магазинах на территории стадиона. Правда есть одно «но»: браслеты будут выдавать с отрицательным балансом в -1000 рублей. То есть, чтобы устройство превратилось из сувенира в платежный инструмент, надо будет закинуть на него нужную вам сумму плюс 1000 рублей.
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