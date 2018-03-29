Расплатиться по безналу на «Самара Арена» болельщики смогут только картой VISA

Этим летом на каждом из 12 стадионов, принимающих матчи Мундиаля, болельщикам со всего мира придется научиться правильно совершать покупки. Продажа напитков, снеков и сувениров с символикой FIFA будет производиться исключительно за наличные и по банковским пластиковым картам системы VISA — официального партнера Чемпионата.

Иными словами, если человек зашел на территорию «Самара Арены», и по каким-либо причинам у него в кошельке имеется «пластик» национальной платежной системы МИР или к примеру, Master Card, а с «наличкой» туговато, то он попросту не сможет расплатиться даже за стакан лимонада. Особо предприимчивым не поможет ни мобильный перевод, ни даже Google Pay. Разве если только смартфон не будет привязан к карте нужной платежной системы.

На такие случаи предусмотрен выход: оформить на месте моментальную предоплаченную карту с дизайном ЧМ-2018. Сделать это будет можно абсолютно бесплатно на специальных стойках, которых на территории самарского стадиона предусмотрено семь: одна в зоне входной группы, и еще шесть непосредственно внутри «Самара Арены». Они расположатся на втором и пятом этажах рядом с торговыми точками брендов Adidas, Coca-Cola и Budweiser.

Как отмечают в самарском представительстве "Альфа Банка" — официального европейского банка Чемпионата, обезличенные карты с функцией Pay Wave будут иметь длительный срок действия (от одного года) и с их можно легко пополнять через установленные терминалы или же с помощью бесплатного приложения «Альфа мобайл». Зачислить средства на карту со своего счета можно будет и с любого другого мобильного банковского приложения, но тогда ваш банк наверняка возьмет за это комиссию.

Болельщикам также будет предложен специальный браслет с вшитым чипом, оформленный в фирменной символике Чемпионата. С помощью гаджета точно так же, одним прикосновением можно будет расплачиваться за покупки в зонах общепита, в спортивных и сувенирных магазинах на территории стадиона. Правда есть одно «но»: браслеты будут выдавать с отрицательным балансом в -1000 рублей. То есть, чтобы устройство превратилось из сувенира в платежный инструмент, надо будет закинуть на него нужную вам сумму плюс 1000 рублей.