Ещё
Visa оценила средние расходы болельщиков на чемпионате мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Visa оценила средние расходы болельщиков на чемпионате мира по футболу 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Посетители чемпионата мира по футболу увеличивают траты по картам примерно на 10-25%, рассказала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. По ее словам, во время чемпионата каждый болельщик тратит около $2400.
Чемпионат мира 2018 г. по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калиниграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
По прогнозам Visa, в июне-июле поток иностранных туристов в Россию возрастет на 300 000 — 500 000 человек — в дополнение к 4,3 млн гостей, которые обычно приезжали в страну в эти месяцы на протяжении последних четырех лет.
Visa также изучила, готовы ли предприятия малого и среднего бизнеса принимать карты в городах чемпионата. Исследование подготовила Gfk. Результаты таковы. О проведении чемпионата в их городе знают 79% торговых точек, а принимают карты — 64%. Но абсолютное большинство расчетов (82%) все равно приходится на наличные. Треть из тех, кто не принимает карты, планирует установить платежные терминалы к началу чемпионата мира.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КХЛ избавилась от двух клубов
Месси бросил сборную
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Сборная России не учится на ошибках90
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение